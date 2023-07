L’OM a trouvé sa nouvelle star, c’est du très lourd

Arnaud De Kanel

Vendredi, l'OM a officialisé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé notamment pour faire oublier un Alexis Sanchez de plus plus en plus loin du Vélodrome, le Gabonais débarque avec l'étiquette de la nouvelle star de l'effectif. Il faut dire que son pedigree parle pour lui.

Pablo Longoria et Javier Ribalta savent comment se remettre les supporters dans la poche. Après une fin de saison totalement ratée et marquée par la démission d'Igor Tudor, les dirigeants de l'OM étaient dans le viseur. Rien ne s'était forcément arrangé puisque le mercato n'arrivait pas à décoller, que le chouchou Mattéo Guendouzi était poussé vers la sortie et que la star Alexis Sanchez se rapprochait d'un départ. Pour calmer les ardeurs d'un Vélodrome qui risquait de manifester sa colère lors du véritable premier test de la saison face au Bayer Leverkusen en amical, les deux espagnols se sont illustrés sur le terrain de jeu fétiche : le mercato. La tête d'affiche de ce recrutement se nomme Pierre-Emerick Aubameyang et au vu de ses multiples accomplissements, l'OM peut se mettre à rêver.

C’est fait, la nouvelle recrue débarque à l’OM ! https://t.co/ksyHMHOmsK pic.twitter.com/9Liw6nGGHA — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Aubameyang met la Bundesliga et la Premier League à ses genoux

Pour se rendre compte de l'énorme coup réalisé par l'OM avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, il faut tout simplement étudier le pedigree du joueur. L'attaquant gabonais s'était fait remarquer assez tôt en terminant meilleur buteur de la Champions Youth Cup, devenue Youth League, en 2007 avec l’AC Milan. Après des passages à Dijon, au LOSC puis à l'AS Monaco, c'est à l'ASSE qu'avait véritablement explosé Aubameyang. Acheté par les Verts pour 1,8M€ aux Milanais le 1er janvier 2011, il avait réalisé une fin de saison très intéressante avant de débuter l'exercice suivant de la meilleure des façons marquant face aux Girondins de Bordeaux. Auteur de 19 buts et de 12 passes décisives, le nouvel attaquant de l'OM avait été récompensé par le Prix Marc-Vivien Foé, une récompense attribuée au meilleur joueur africain de Ligue 1 et il avait été nommé dans l’équipe type de la saison 2012-13 en Ligue 1 aux Trophées UNFP 2013.



Puis était venu le temps de rejoindre le Borussia Dortmund pour éclabousser la Bundesliga de son talent. Sacré meilleur joueur du championnat allemand lors de la saison 2015-16 et meilleur buteur de ce même championnat en 2016-17, le Gabonais avait mis le Signal Iduna Park à ses pieds. Il s'était envolé pour Arsenal contre 63M€ à l'hiver 2018 dans la peau du meilleur buteur étranger de l'histoire du BVB. Entretemps, en 2015, il avait été sacré meilleur joueur africain.



La Premier League ne lui avait pas résisté non plus puisqu'il avait terminé meilleur buteur de la saison 2018-19 avec 22 réalisations. Ses 92 buts en 163 matchs avec les Gunners font de lui le 8ème meilleur buteur de l'histoire du club londonien.



Pierre-Emerick Aubameyang avait même réalisé son rêve en signant au Barça le 31 janvier 2022. Auteur d'une demi-saison pleine avec 11 buts et 1 passe décisive sous le maillot catalan, le Gabonais avait donné satisfaction dans l'un des plus grands clubs du monde mais les Blaugrana n'avaient pas assez d'argent pour le conserver.

Une armoire à trophées bien garnie mais...

Sur le plan collectif, le nouvel attaquant de l'OM arrive avec plusieurs trophées. Une Coupe de la Ligue avec l'ASSE en 2013, une Coupe d’Allemagne avec Dortmund en 2017, deux Supercoupe d’Allemagne encore avec le BVB, en 2013 et 2014, une Coupe d’Angleterre et un Community Shield avec Arsenal en 2020. Il n'a donc jamais remporté la moindre coupe d'Europe ou un simple championnat national. Son armoire à trophées ne demande donc qu'à se remplir et ça tombe bien car l'OM n'attend que ça...