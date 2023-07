Transfert à 2M€ imminent, une nouvelle recrue arrive à l'OM

Alexis Brunet

L'OM est en feu sur le mercato. Pablo Longoria met les bouchées doubles, pour offrir à Marcelino une équipe compétitive le plus vite possible. Dernièrement, le président marseillais considérablement renforcé l'attaque. Mais cette fois-ci, il est en passe de recruter un gardien, puisque Ruben Blanco devrait s'engager définitivement avec Marseille.

Marcelino doit être un homme heureux. L'Espagnol a pris les commandes de l'OM cet été pour succéder à Igor Tudor. Après une longue carrière en Espagne, il va donc découvrir la France et la Ligue 1. Il y aura même peut-être en prime une qualification en Ligue des Champions, en tout cas, les Marseillais seront rapidement fixés.

La Ligue des Champions arrive vite

Début août, l'OM disputera le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Une semaine plus tard, les coéquipiers de Valentin Rongier disputeront le match retour de ce troisième tour préliminaire. Enfin plus tard dans le mois, si Marseille se qualifie, il faudra encore passer par les barrages. Et pour avoir un espoir de se qualifier, Pablo Longoria mène un mercato très ambitieux.

L'OM a choisi sa prochaine recrue, ce sera 15M€ https://t.co/7d7OZhrL2S pic.twitter.com/8v1eZJJ7H5 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Ruben Blanco va s'engager définitivement à l'OM