L’OM boucle un transfert, un joueur de Ligue 1 se fait chambrer

Thibault Morlain

Pour sa 4ème recrue du mercato estival, l’OM est allé chercher Ismaïla Sarr à Watford. Un transfert qui vient raviver certains mauvais souvenirs pour Youcef Atal, latéral droit de l’OGC Nice ? La Ligue 1 ne s’est en tout cas pas privée de chambrer le joueur algérien, repostant une action où on peut voir Sarr mettre à mal Atal.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’est encore renforcé offensivement. En effet, Pablo Longoria est allé recruter Ismaïla Sarr à Watford, moyennant un chèque d’environ 12M€. A 25 ans, le Sénégalais fait donc son retour en Ligue 1, lui qui est passé par Metz et Rennes. Et certains défenseurs se souviennent encore très bien de Sarr…

« Il est tombé »

Et voilà que c’est Youcef Atal qui voit certains mauvais souvenirs se raviver suite à l’arrivée d’Ismaïla Sarr à l’OM. En effet, sur son compte TikTok , la Ligue 1 a posté une action remontant d’un match entre Rennes et Nice où on peut voir le Sénégalais mettre à terre l’Algérien par un dribble. Et comme bande son, on peut entendre : « Il est tombé ».

« Je suis enchanté par son arrivée »