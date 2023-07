L’OM boucle un joli transfert, il balance ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au sortir d’une saison plus délicate avec l’Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia a décidé de s’engager avec l’OM. Le milieu de terrain de 30 ans a signé pour 8M€, un transfert plus qu’intéressant pour le club olympien qui cherchait un joueur d’expérience. L’international centrafricain est revenu sur son choix.

L’OM aura mis quelques semaines à s’activer mais le mercato estival est désormais bel et bien lancé. La première recrue marseillaise s’appelle Geoffrey Kondogbia. Après une saison plus délicate à l’Atlético de Madrid, l’international centrafricain a décidé de filer à l’OM. Un retour en France dix ans après son départ de l’AS Monaco. A 30 ans, Kondogbia devrait vite devenir un titulaire important de cet OM.

«Quand l'OM s'est présenté, cela a changé mes convictions»

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe , Geoffrey Kondogbia est revenu sur son choix de signer à l’OM mais surtout de revenir en France après dix années passées à l’étranger. « Le temps passe très vite. En fait, je n'ai pas pris ma décision par rapport au pays mais plutôt par rapport au club. Ce qui m'a attiré, c'est l'OM. J'avais déjà des opportunités pour partir en Premier League, c'était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l'OM s'est présenté, disons que cela a changé mes convictions », admet le milieu marseillais.

Kondogbia séduit par l’OM