L’OM dans l’attente pour une star, la réponse tombe

Après une saison réussie avec l’OM, Alexis Sanchez arrive au moment du choix. L’international chilien est arrivé au terme de son année de contrat et il n’a toujours pas répondu à l’offre faite par Marseille. Certaines rumeurs l’ont envoyé à Nottingham Forest mais à l’heure actuelle, aucune discussion n’aurait eu lieu.

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance de l’Inter Milan où il avait été libéré de son contrat, Alexis Sanchez a réalisé une saison énorme avec Marseille. Meilleur buteur du club olympien, l’international chilien a souvent débloqué la situation dans les rencontres les plus délicates. Mais son contrat est déjà arrivé à son terme.

Même s’il a reçu une offre de prolongation de la part de la direction de l’OM, Alexis Sanchez n’a pas encore tranché. Ce qui a poussé Pablo Longoria à se pencher sur d’autres dossiers, c’est pour cette raison que Pierre-Emerick Aubameyang a signé à Marseille. Pendant ce temps, Alexis Sanchez joue la montre.

Nottingham Forest never had any talk or conversation with Alexis Sánchez — no negotiations taking place at this stage despite reports. ⛔️🌳🇨🇱 #NFFCForest remain focused on Dean Henderson and Ismail Jakobs deals. pic.twitter.com/55LqcFqjO7