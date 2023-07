Le PSG fonce sur un crack, accord annoncé

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Rasmus Hojlund, le PSG et Manchester United ont tous les deux dégainé une première offre de transfert. Et malheureusement pour le club parisien, les Red Devils sont déjà tombés d'accord avec le joueur, ayant trouvé un terrain d'entente à hauteur de 4,5M€ annuels.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Atalanta, Rasmus Hojlund a tapé dans l'oeil du PSG et de Manchester United. D'ailleurs, les deux écuries européennes auraient déjà lancé leur première offensive pour boucler le transfert du crack danois de 20 ans.

Panique au PSG, Mbappé prépare un sale coup https://t.co/vJjP5zSktO pic.twitter.com/gc2Zqa6qeu — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Un accord à 4,5M€ entre Man U et Hojlund

Selon les informations de L'Equipe , le PSG aurait formulé un offre à hauteur de 50M€ à l'Atalanta, tandis que Manchester United aurait proposé la même somme, plus 10M€ de bonus, d'après The Athletic . Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, les Red Devils auraient les faveurs de Rasmus Hojlund actuellement.

Le PSG devancé pour Hodjlund