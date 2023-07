Démissions en série à l’OM, le nouvel entraîneur lâche un message fort

Thibault Morlain

A l’OM, les derniers entraîneurs ont connu le même destin : la démission. André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor… Tous ont choisi de claquer la porte du club phocéen avant le terme de leur contrat. Marcelino débarque donc avec une certaine pression sur la Canebière. Mais pas de quoi déstabiliser l’entraîneur de l’OM visiblement.

Cet été, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. En effet, Igor Tudor ayant décidé de quitter ses fonctions à l’OM, le choix s’est porté sur Marcelino pour reprendre les commandes du club phocéen. Mais voilà que l’Espagnol arrive avec une certaine pression à l’OM puisque ses prédécesseurs ont tous démissionné.

A peine arrivé, l’entraîneur de l’OM se lâche sur le mercato https://t.co/AUNGXPjyCc pic.twitter.com/x7pIx3mlaO — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Nous avons signé un contrat ici pour réussir »

Interrogé par La Provence , Marcelino s’est confié sur les précédents entraîneurs de l’OM qui ont démissionné. De quoi mettre la pression sur l’Espagnol ? Pas vraiment. Pour La Provence , Marcelino a confié : « Nous avons signé un contrat ici pour réussir. La pression est nécessaire dans le foot, ce n’est pas préoccupant mais motivant pour moi. Notre intention est de suivre le bon chemin pas à pas, bien travailler durant la pré-saison, profiter du mercato pour construire une grande équipe. Puis, quand commencera la compétition, l’idée sera de gagner chaque match. Je crois que c’est cette mentalité que les supporters exigent de nous ».

« Pour nous, entraîner l’OM est un privilège »