«Une équipe de malade», ils annoncent du lourd à l’OM

Le mercato estival est encore loin d'être terminé, mais les premiers dossiers bouclés par l'OM ont obtenu l'adhésion du public marseillais (Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia). Selon plusieurs observateurs, le club phocéen est suffisamment armé pour performer la saison prochaine, aussi bien en championnat que sur la scène européenne.

Ils sont quatre à avoir accepté l'offre de l'OM cet été : Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia. Et le mercato est encore loin d'être terminé. Pablo Longoria tente de convaincre deux attaquants, Iliman Ndiaye et Alexis Sanchez, mais travaille aussi sur l'arrivée d'un défenseur central, d'un latéral gauche et d'un gardien de but, qui devrait être Ruben Blanco. Journaliste pour Football Club Marseille , Benjamin Courmes n'a pas caché son enthousiasme.

« On aura l’opportunité de gagner quelque chose »

« On sait que l’on va jouer en 4-4-2. Si tu arrives à avoir Ndiaye, Sanchez, Aubameyang et Sarr, tu as une attaque de malade ! Ensuite tu joues avec deux attaquants donc Vitinha aura du temps de jeu comme ça va tourner. Je pense que le retour de Sanchez il est aussi très important. Il a un rôle en terme de leadership, d’exemple, de professionnalisme. C’est un mec qui a gagné, qui sait gagner. Si l’année prochain on veut, et je pense qu’on en aura l’opportunité, gagner quelque chose, il faut des joueurs comme ça » a confié le journalise. Présent sur le plateau, Jean-Charles de Bono estime que l'OM a fait les bons choix en attirant des joueurs expérimentés.

« C‘est toujours plus facile d’avoir de grands joueurs »