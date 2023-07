Une star quitte l’OM, il hallucine

Thibault Morlain

Depuis le 30 juin dernier, Alexis Sanchez est libre de tout contrat. N’ayant pas donné sa réponse à l’OM pour une prolongation de contrat, le Chilien se cherche donc toujours un club pour la saison à venir. Une situation incroyable après la saison réalisée par l’attaquant avec l’OM. D’ailleurs, certains hallucinent en voyant le cas Alexis Sanchez.

L’été dernier, l’OM réalisait un gros coup en allant chercher Alexis Sanchez. Le Chilien, libéré de son contrat par l’Inter Milan, s’engageait alors pour une saison avec le club phocéen. Et le choix des Phocéens a été le bon puisque l’attaquant de 34 ans a réalisé de grosses performances sur la Canebière. Le fait est que son contrat est arrivé à son terme et malgré les efforts de l’OM, Alexis Sanchez n’a signé aucune prolongation.

Quel avenir pour Alexis Sanchez ?

Aujourd’hui, Alexis Sanchez se retrouve donc encore et toujours libre de tout contrat, ayant la possibilité de s’engager avec le club de son choix. Et l’ancien joueur de l’OM aurait différentes propositions à travers le monde. Il est notamment question d’un possible retour à Marseille pour Alexis Sanchez ou encore d’un départ vers l’Amérique du Sud ou l’Arabie Saoudite.

« Ça m’interpelle »