Il quitte l’OM et balance tout

Hugo Chirossel

Prêté la saison passée à la Juventus, Arkadiusz Milik y a été transféré définitivement à la fin du mois de juin. L’internaternational polonais ne sera finalement resté qu’un an et demi à l’OM, qu’il semblait pressé de quitter. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant âgé de 29 ans a confié son envie de retourner chez la Vieille Dame cet été.

Si l’OM s’est attaché les services d’un attaquant lors de ce mercato estival en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang, un autre a quant à lui définitivement quitté le club. Après y avoir été prêté la saison passée, Arkadiusz Milik a été transféré à la Juventus. Une opération estimée aux alentours de 7M€. L’international polonais de son côté s’est engagé pour trois ans avec la Vieille Dame , jusqu’en juin 2026.

« C'était mon rêve d'enfant de jouer pour un grand club mondial comme la Juve »

Arkadiusz Milik ne semblait pas vraiment avoir envie de retourner à l’OM cet été, comme il l’a confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « La dernière saison est passée très vite, avec toutes les difficultés rencontrées en dehors du terrain. Mais le club a décidé de m'acheter et je suis très heureux : c'était mon rêve d'enfant de jouer pour un grand club mondial comme la Juve. Maintenant, je veux profiter de ce moment et l'apprécier autant que possible. J'avais déjà choisi la Juve il y a un été et je m'y suis très bien senti », a-t-il déclaré.

« Je ne voulais pas aller ailleurs »