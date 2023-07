A peine arrivé, l’entraîneur de l’OM se lâche sur le mercato

La rédaction

Très apprécié par Pablo Longoria depuis plusieurs années, Marcelino a fini par accepter la proposition de l'OM. Depuis son arrivée, le technicien espagnol travaille en étroite collaboration avec son président, notamment sur les contours de l'effectif. Actuellement en Allemagne, il a détaillé sa méthode, mais aussi ses attentes pour la prochaine saison.

Une nouvelle ère s'ouvre à Marseille. Après Igor Tudor, Marcelino est arrivé au pouvoir avec une nouvelle méthode. Exit le marquage individuel du Croate, remplacé par un marquage par zone. Pour le nouvel entraîneur de l'OM, il a donc fallu remodeler cette équipe, mais aussi trouver des joueurs, qui s'épanouiront dans ce système. Très vite, des choix forts ont été opérés. Historique du club, Dimitri Payet a été remercié. D'autres éléments, dont la majorité est passée par le championnat espagnol, sont arrivés comme Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr.

OM : Surprise, il annonce l’arrivée d’une star en direct https://t.co/0ANk7pERdx pic.twitter.com/SRycHEteix — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Il a fallu analyser l’effectif »

Lors d'un entretien accordé à la Provence , Marcelino a détaillé ses attentes. « Tout le monde sait qu’il y a une relation personnelle entre le président et moi. C’est comme ça. On a une idée footballistique commune. À partir de là, il a fallu analyser l’effectif, estimer les joueurs sur lesquels nous pourrions compter. Il savait comment nous souhaitions travailler et les profils que nous voulions dans cette équipe. Sur cette analyse, nous avons été rigoureux et sincères » a confié le nouvel entraîneur de l'OM.

Un style, qui tranche avec celui de Tudor