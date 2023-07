L’OM met le feu sur le mercato, c’est la panique à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l'OM s'est renforcé en attirant Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang ainsi qu'Ismaïla Sarr, tandis qu'Iliman Ndiaye est toujours attendu à Marseille. Un très joli recrutement sur le papier, mais Jean-Charles de Bono souligne qu'il s'agit de plusieurs joueurs susceptibles de disputer la CAN en début d'année prochaine.

Cet été, l'OM s'est encore bien renforcé en recrutant notamment Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Renan Lodi. Néanmoins, un problème a rapidement sauté aux yeux puisque les trois premiers cités pourraient être concernés par la CAN qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. par conséquent, ces trois recrues pourraient faire défaut à l'OM en début d'année prochaine, sans oublier Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pape Gueye ou encore le jeune François Mughe, tous susceptibles d'être convoqués par leur sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Sans oublier Iliman Ndiaye qui reste une piste chaude de l'OM. Une situation qui ne rassure Jean-Charles de Bono.

L'OM menacé par la CAN ?

« Si tu constitues une équipe, que tu es content de tes joueurs et que tu sais que tu vas en perdre 3 ou 4 pendant au moins un mois, c’est un handicap. Parce que, si tu as un groupe qui tourne bien, qui gagne des matchs et que tu dois changer la moitié de ton effectif… Les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont devoir prendre ça en compte, s’ils ne veulent pas que ça leur joue un mauvais tour », assure-t-il pour Football Club de Marseille . De son côté, Benjamin Courmes rappelle qu’avec ses investissements, l’OM va avoir une obligation de résultat.

«Cela t’oblige à finir régulièrement en Ligue des champions»