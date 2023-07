Un joueur du PSG retourne sa veste sur l’OM, la trahison est totale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Marseille, Lucas Hernandez n'avait pas masqué son attachement à l'OM, du moins avant sa signature au PSG. Critiqué par certains supporters parisiens, le défenseur a tenté d'éteindre la polémique ce mercredi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'international français a minimisé son lien avec la ville phocéenne et le club marseillais.

Incroyable mais vrai, un Marseillais a signé au PSG. Né il y a 27 ans au sein de la cité phocéenne, Lucas Hernandez s'est engagé avec le club parisien. Une signature, qui fait tâche pour plusieurs supporters du PSG. Certains lui reprochent ses propos sur l'OM, le grand rival. « J'aime Marseille, je suis Marseillais, ce serait un peu compliqué d'aller à Paris mais tout peut se passer dans cette vie » avait-il lâché en 2018. Deux ans plus tard, Hernandez lâchait un message clair lors d'un live de Florian Thauvin. « Allez l'OM » avait-il confié. Menacé, Lucas Hernandez a tenu à s'expliquer dans les colonnes de L'Equipe.

« J'ai eu des propos maladroits sur l'OM »

« Je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot » a-t-il déclaré. Lucas Hernandez a, ensuite, évoqué son lien avec sa ville natale.

« Je n'ai rien qui me rattache à la ville »