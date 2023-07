L’OM est en feu, quelle est la meilleure recrue du mercato ? 

La rédaction

A l’instar du PSG, l’OM met également le feu au marché des transferts cet été. En effet, le club phocéen est actuellement très actif. Aux manettes, Pablo Longoria a offert des nouveaux joueurs à Marcelino et le total est aujourd’hui de 4. L’OM ne chôme donc pas lors de ce mercato et d’autres recrues sont également à prévoir. Mais pour le moment, quel est le meilleur renfort à Marseille ?

Cet été, l’OM a dû repartir sur un nouveau projet. En effet, Igor Tudor a décidé de claquer la porte et Pablo Longoria a été obligé de partir en quête d’un nouvel entraîneur. Le choix s’est alors porté sur Marcelino et suite à l’arrivée de l’Espagnol, il a donc fallu bâtir un effectif répondant à ses attentes. Un recrutement nécessaire puisque l’OM n’est pas encore certain de disputer la Ligue des Champions. Il faut donc offrir les meilleures armes à Marcelino pour aller chercher cette qualification.

L’OM se sert à l’Atlético de Madrid

Et c’est ce que s’active à faire Pablo Longoria ces dernières semaines. Si le mercato avait commencé doucement à l’OM, ça s’est depuis bien accéléré et le club phocéen a accueilli des renforts de poids. Ça a commencé avec Geoffrey Kondogbia, recruté pour environ 7M€ à l’Atlético de Madrid. De retour en Ligue 1, le Centrafricain va clairement densifier le milieu de terrain. L’OM avait également besoin d’un arrière gauche suite aux départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Là encore, Pablo Longoria est allé piocher à l’Atlético de Madrid avec l’arrivée de Renan Lodi.

Aubameyang, Sarr… Une attaque remaniée

Mais là où l’OM s’est surtout renforcé, c’est en attaque. Avec le départ d’Alexis Sanchez, en fin de contrat, le club phocéen avait besoin de sang neuf. Et Pablo Longoria a réussi à faire venir une nouvelle star : Pierre-Emerick Aubameyang. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, le Gabonais a été libéré par les Blues et va désormais tenter d’oublier sa dernière saison compliquée. Et pour animer les couloirs, Marcelino va également pouvoir compter sur Ismaïla Sarr. Ancien joueur de Rennes, le Sénégalais a été recruté par l’OM en provenance de Watford.



Alors, quelle est la meilleure recrue du mercato à l’OM ?