Le nouvel entraîneur de l’OM déballe tout sur son arrivée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria ne tarissait pas d'éloges à l'égard de ce technicien. Ancien coach de Valence et de l'Athletic Bilbao, Marcelino a finalement accepté de rejoindre l'OM cet été. Actuellement en stage de préparation en Allemagne, le nouveau coach marseillais est revenu sur son arrivée, et sur ses premiers pas avec le survêtement phocéen.

Le début de l'intersaison a été agité à l'OM. Pablo Longoria avait en tête le mercato estival. Mais avant toute chose, le président marseillais devait nommer un successeur à Igor Tudor, parti à la fin de la saison dernière. Plusieurs profils ont été cités, mais l'OM a finalement jeté son dévolu sur Marcelino, un technicien très apprécié par Pablo Longoria depuis plusieurs années. Passé par le FC Valence et l'Athletic Bilbao, Marcelino a débuté son aventure française par une défaite face à Eupen en match amical (1-0). Mais la préparation est encore longue pour le coach marseillais, qui a livré son premier entretien à la presse française.

OM : Surprise, il annonce l’arrivée d’une star en direct https://t.co/0ANk7pERdx pic.twitter.com/SRycHEteix — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Entraîner l’OM est un privilège »

A La Provence, il s'est confié sur son arrivée à l'OM. « Pour nous, entraîner l’OM est un privilège. C’est un défi passionnant. On considère qu’il s’agit d’un grand d’Europe, son histoire le démontre. Voir à chaque match à domicile 65000 âmes soutenant l’équipe démontre aussi la façon de vivre cette passion dans cette ville. On a la conviction que ça va bien se passer » a confié Marcelino, qui doit s'habituer à un nouvel environnement et à un nouveau pays.

« Je suis encore en phase d’adaptation »