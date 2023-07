PSG - Mbappé : Il jette l’éponge pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Placé sur la liste des transferts par le PSG, Kylian Mbappé suscite évidemment des convoitises sur le mercato. Cette semaine, il a notamment été question d’un intérêt du FC Barcelone pour le capitaine de l’équipe de France. Un dossier qui semble pourtant incompatible avec l’état des finances blaugrana, ce que confirment des sources proches du club.

Qui sortira gagnant du bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG ? L’attaquant, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, refuse de prolonger et souhaite honorer son bail jusqu’à terme afin de partir libre, tandis que le club de la capitale fait aujourd’hui le forcing pour s’en séparer. La mise à l’écart de Kylian Mbappé pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud apparaît comme un moyen de pression du PSG pour pousser sa star au départ, alors que plusieurs clubs surveillent la situation.

💶 700M€ sur une saison, c’est plus que les gains perçus par Lewis Hamilton, LeBron James, Tiger Woods ou encore Rafael Nadal sur L’ENSEMBLE de leur carrière🤑 Et c’est le salaire affolant qui attend Kylian Mbappé en Arabie saouditeÀ lire⬇️ @le10sporthttps://t.co/CU7q2ncg9i — Bernard Colas (@BernardCls) July 26, 2023

Le Barça baisse déjà les bras

Le Real Madrid est évidemment à l’affût, alors que le président Florentino Pérez apparaît comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé. Reste à savoir la date. Cette semaine, il a également été question d’un intérêt du FC Barcelone, prêt à tenter sa chance en incluant des joueurs dans l’opération. Cependant, des sources du conseil d'administration du club culé ne se font aucune illusion. « Nous aimerions déjà participer aux enchères pour Mbappé, mais notre réalité est ce qu'elle est et Mbappé est impossible pour nous », confient-elles, relayées par OK Diario .

« Ce sont des rumeurs »