PSG : L’Arabie Saoudite à Paris pour Mbappé, révélations sur les négociations

Thibault Morlain

Le PSG étant désormais plus que jamais décidé à se séparer de Kylian Mbappé, l’Arabie Saoudite rêve de profiter de la situation. En effet, les Saoudiens seraient prêts à toutes les folies pour recruter l’international français, même pour un an seulement. En ce sens, une délégation d’Arabie Saoudite est arrivée à Paris pour tenter de convaincre Mbappé. Et voilà qu’on en sait plus concernant les négociations à venir.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté… Et bientôt Kylian Mbappé ? Voilà que l’attaquant du PSG est la nouvelle priorité de l’Arabie Saoudite. Alors que le club d’Al-Hilal a manqué le coche avec Lionel Messi, qui a préféré signer à l’Inter Miami, la formation saoudienne veut désormais se rabattre sur Mbappé, voulant ainsi profiter de la guerre engagée entre le PSG et son joueur pour récupérer ce dernier. L’Arabie Saoudite est à fond sur Kylian Mbappé, à tel point qu’il a été question d’une offre de 300M€ pour Paris et d’un salaire annuel de 700M€ pour le natif de Bondy.

Un an à Al-Hilal puis direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Voulant à tout prix convaincre Kylian Mbappé, les Saoudiens viennent d’ailleurs d’envoyer une délégation à Paris pour tenter de faire avancer les choses avec la star du PSG. Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a confirmé ce déplacement, tout en en disant plus concernant les négociations à venir entre Mbappé et l’Arabie Saoudite. Tout d’abord, pour ce qui est de l’offre qui devrait être formulée au Français, on partirait sur un contrat d’un an, Al-Hilal n’ayant aucun problème à laisser Kylian Mbappé partir libre au Real Madrid en 2024. Et pour ce qui est de la partie financière, les versements pourraient s’étaler au-delà d’un an et le joueur du PSG pourrait ainsi encore être payé même après être parti.

Les arguments de l’Arabie Saoudite

Convaincre Kylian Mbappé ne sera toutefois pas une mince affaire. En effet, Ben Jacobs souligne le fait que le joueur du PSG verrait cette saison à venir comme une saison d’adieux avec comme point d’orgue les Jeux Olympiques à Paris la saison prochaine. Ainsi, tout ne serait pas une question d’argent, les Saoudiens l’auraient d’ailleurs compris, souhaitant notamment appuyer sur le fait que rester au PSG pourrait être difficile pour Kylian Mbappé puisqu’il devra faire face à de nombreuses difficultés comme la colère des supporters ou encore le fait de ne pas jouer de la saison.