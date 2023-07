Mercato : Coup de tonnerre, il recale l’ASSE !

Arnaud De Kanel

Dans l'obligation se s'activer pour pallier au prochain départ de Niels Nkounkou, l'ASSE a jeté son dévolu sur Antoine Léautey. Les dirigeants stéphanois avaient même plutôt bon espoir de boucler rapidement la signature du joueur qui se dit finalement prêt à rester à Amiens.

L'ASSE aurait du le sentir venir. Vendredi, Niels Nkounkou a annoncé partir au bras de fer avec sa direction pour forcer son départ. « S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football », a-t-il confié pour le journal L'Equipe . Les Verts doivent donc lui trouver un remplaçant d'urgence car le championnat reprendra le week-end prochain. Une piste était bien avancée mais elle ne devrait pas aboutir.

Léauteay pour remplacer Nkounkou ?

Samedi, Le Courrier Picard affirmait qu'Antoine Léautey ne souhaitait pas prolonger son contrat avec Amiens afin de s'engager avec l'ASSE. Mais visiblement, l'ailier aurait complètement changé d'avis en quelques heures.

«Je pense que je vais rester»