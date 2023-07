La grande annonce de l’ASSE sur la vente du club

La rédaction

Président exécutif et directeur général des Verts, Jean-François Soucasse a fait le point sur la vente du club. Depuis plusieurs semaines, le feuilleton s'essouffle et peu d'informations ont filtré dans les médias. Mais le dirigeant l'assure, ce dossier reste d'actualité. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo envisageraient, toujours, de tourner la page.

Depuis avril 2021, le dossier de vente de l'ASSE est sur la table de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais le temps passe et rien ne bouge au sein du club stéphanois. Les deux responsables sont toujours en place, même s'ils assurent que ce dossier est toujours d'actualité. Lors d'un long entretien accordé à But Football Club , Jean-François Soucasse a confirmé la tendance.

« C'est toujours d’actualité »

« C'est toujours d’actualité, il y a toujours la volonté des actionnaires de vendre. Ce que je vous dis depuis le premier jour où on l'évoque, c'est que la vente c'est le sujet des actionnaires. Dans ma situation je fais abstraction de ça, si j'avais commencé à changer de stratégie à chaque fois qu'il y avait un candidat potentiel avéré ou pas... On ne peut pas travailler comme ça » a déclaré le président exécutif et directeur général des Verts. Mais Soucasse n'a pas caché que la situation perturbe quelque peu le groupe stéphanois.

« L’année dernière, ça a été compliqué »