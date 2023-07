Le PSG tient le remplaçant de Mbappé, c’est une surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le secteur offensif du PSG pourrait se retrouver amoindri dans les prochains jours avec le départ de Kylian Mbappé. Pour renforcer ce secteur, la direction parisienne travaille sur l'arrivée d'un numéro 9, mais les échecs se succèdent, ce qui pourrait pousser le club de la capitale à envisager une solution interne.

Le mois d'août va débuter et Kylian Mbappé est toujours présent dans l'effectif du PSG. Plus pour longtemps. Le joueur tricolore est poussé vers la sortie pas son club. Le 1er août prochain, Mbappé devrait toucher sa prime de fidélité avant d'accélérer sa sortie. Pour le PSG, la perte de Mbappé pourrait être lourde de conséquences. Surtout que le club peine à renforcer son secteur offensif.

Mercato : Le PSG veut boucler un coup à la Neymar, il lance un avertissement https://t.co/brQStzSftf pic.twitter.com/uSaoip5TY7 — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Le remplaçant de Mbappé déjà au PSG ?

Depuis de nombreuses semaines, le PSG sonde plusieurs attaquants. Harry Kane, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen... Tous ont été contactés, mais pour des raisons diverses, le club parisien ne parviendra pas à les recruter. Selon les informations de L'Equipe , cela pourrait permettre à Hugo Ekitike, auteur d'une bonne prestation, de briller la saison prochaine. C'est en tout cas le souhait de Warren Zaïre-Emery, son coéquipier et ami.

« On souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions possibles »