PSG : Mbappé va sortir du silence, la date est fixée

Amadou Diawara

Depuis l'envoi de sa lettre pour annoncer sa volonté de ne pas prolonger au PSG, Kylian Mbappé est en guerre avec sa direction. Malgré tout, le numéro 7 parisien ne compte pas défendre ses positions médiatiquement pour le moment. En effet, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas s'exprimer avant la fin du mercato estival.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG pour une durée de deux années, plus une en option. Dans une lettre adressée à sa direction il y a quelques semaines, le capitaine de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé va rester muet pendant tout le mercato

Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé compte quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de son contrat. Toutefois, le club de la capitale refuse catégoriquement de perdre sa plus grande star dans ces conditions. Ainsi, les hautes sphères du PSG ont décidé de placer Kylian Mbappé sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe pour le pousser à partir lors de cette fenêtre de transferts. De cette manière, l'écurie rouge et bleu pourra encaisser un gros chèque pour la vente de son numéro 7.

Une prise de parole à partir du 1er septembre ?