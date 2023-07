Il sort du silence pour ce transfert à 20M€ du PSG

Thibault Morlain

Très actif depuis le début du marché des transferts, le PSG est notamment parti piocher du côté de Majorque. Cela en a surpris plus d’un, mais le club de la capitale s’est offert les services de Kang-in Lee. Le Sud-Coréen de 22 ans a donc rejoint Paris dans le cadre d’un transfert d’environ 20M€. Une opération évoquée par le président du club des îles Baléares.

La liste des recrues estivales est longue au PSG. On peut notamment y retrouver le nom de Kang-in Lee. Alors que le Sud-Coréen plaisait beaucoup à Diego Simeone et l’Atlético de Madrid, ce sont finalement les Parisiens qui ont raflé la mise. Le PSG s’est alors offert le prometteur milieu offensif de Majorque. Et pour recruter Kang-in Lee, Luis Campos s’est aligné sur sa clause libératoire, qui était d’environ 20M€.

« C’est une grande vente pour nous »

Ce dimanche, le président de Majorque s’est confié à Marca . Et il a notamment été question de l’opération Kang-in Lee réalisée avec le PSG. A propos du transfert du Sud-Coréen, Alfonso Díaz a alors lâché : « Majorque a reçu environ 20M€ pour le transfert de Kang-in Lee au PSG ? Ce sont les chiffres et c’est une grande vente pour nous. Ce sont des joueurs d’avenir qui son revalorisés en passant par un club comme le nôtre. Il arrivera un moment où ces joueurs voudront rester avec nous. Maintenant, nous sommes dans ce processus de croissance où arrivent ce genre d’opération ».

Qui pour remplacer Kang-in Lee à Majorque ?