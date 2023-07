L’OM reçoit le feu vert pour son prochain buteur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une saison XXL sous le maillot du FC Metz en Ligue 2 la saison dernière, Georges Mikautadze devrait profiter de ce mercato pour franchir un cap. Comme l'a confirmé son capitaine Matthieu Udol, l'international géorgien a de grandes chances de découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. L'OL et l'OM apprécient son profil selon nos informations exclusives.

Il en faudra plus pour rassasier Marcelino. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, un troisième attaquant est attendu à l'OM. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria tente de convaincre Iliman Ndiaye, mais ce dossier demeure particulièrement complexe. Sheffield United réclamerait 20M€ pour le natif de Marseille, pourtant tenté par un retour en France. Dans les prochains jours, les négociations devraient se poursuivre.

Eden Hazard à l’OM ? La réponse tombe ! https://t.co/OEC3O1MVyF pic.twitter.com/AmRy7iJUhk — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Mikautadze en plan B ?

En cas d'échec, l'OM pourrait faire appel à son plan B. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club marseillais surveille la situation de Georges Mikautadze, auteur de 23 buts en Ligue 2 la saison dernière sous le maillot du FC Metz. Son coéquipier Matthieu Udol est conscient qu'il sera difficile de conserver le buteur géorgien la saison prochaine avec de telles statistiques.

« La tendance est plutôt à un départ »