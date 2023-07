Eden Hazard à l’OM ? La réponse tombe !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM a déjà bouclé quatre recrues sur ce mercato, d’autres joueurs sont attendus, notamment en attaque. La rumeur Eden Hazard a été évoquée mais il n’y aurait absolument rien entre l'attaquant belge et le club olympien. Même s’il est libre de tout contrat, l’ancien joueur du Real Madrid ne trouve toujours pas de point de chute.

Avec la fin de contrat d’Alexis Sanchez et la grande incertitude qui plane sur son retour, l’OM avait l’envie de frapper fort. Pablo Longoria n’a pas tardé en bouclant la venue de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat par Chelsea. Mais l’OM pourrait continuer son marché en tapant une nouvelle fois dans les stars. Lui aussi libéré par le Real Madrid, Eden Hazard peut s’engager où il le souhaite. Une opportunité à saisir rapidement pour l’OM ?

Hazard à l’OM, c’est non

Peut-être mais la réponse est déjà tombée. A en croire les informations de La Minute OM , il n’y aurait absolument rien entre l’OM et Eden Hazard. Il faut dire que l’ex international belge enchaîne les désillusions depuis son transfert au Real Madrid. Hazard avait tout pour flamber mais entre les pépins physiques et les performances décevantes, le Belge n’a jamais été en capacité de justifier le montant de son transfert exorbitant. La suite est encore incertaine, à tel point qu’une retraite anticipée a été évoquée.

