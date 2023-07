Un attaquant débarque à l'OM, il se lâche sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir attiré Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a poursuivi son mercato en recrutant Ismaïla Sarr. L'ancien Rennais quitte donc Watford et l'Angleterre pour faire son retour en France. Et visiblement, l'international sénégalais n'a pas attendu longtemps pour faire son choix.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a notamment réussi à boucler le transfert d'Ismaïla Sarr ces derniers jours. Un joli coup pour le club phocéen qui a déboursé un peu plus de 10M€ pour ce transfert. Et l'ancien Rennais est d'ailleurs sorti du silence pour justifier son choix.

L’OM flambe sur le mercato, Guendouzi va le payer cash https://t.co/u4CraYGPIx pic.twitter.com/OgKLZz30dO — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Sarr dévoile les coulisses de son transfert

« Avant mon arrivée, j’ai parlé avec le coach, le président et tout le staff. Ils m’ont parlé, j’ai beaucoup aimé le plan de jeu et le projet. À cause de ça, quand ils m’ont proposé de venir à l’OM, j’ai pas trop réfléchi ! J’ai l’ambition de faire quelque chose, ici, à l’OM », lance le nouvel ailier de l'OM sur le médias du club phocéen, avant d'afficher son impatience.

«J’ai hâte de découvrir le Vélodrome avec le maillot de l’OM»