Guendouzi pourrait faire une victime inattendue à l’OM

Alexis Brunet

L'OM est très actif ces dernières semaines sur le mercato. Au niveau des arrivées, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont rejoint Marseille. Pablo Longoria a donc dû sortir beaucoup d'argent, et il faudrait bien que quelques millions rentrent dans les caisses bientôt. Longtemps annoncé sur le départ, Matteo Guendouzi pourrait finalement rester au club, et c'est alors Valentin Rongier qui ferait ses valises.

Troisième de Ligue 1 l'année dernière, l'OM doit faire mieux la saison prochaine. Les coéquipiers de Chancel Mbemba s'étaient fait doubler dans la dernière ligne droite par le RC Lens, et ils avaient échoué en quart de finale de Coupe de France face au FC Annecy. Pablo Longoria se sert donc du mercato pour rectifier le tir.

Quatre joueurs ont déjà rejoint l'OM

Pour le moment, ils sont quatre à avoir rejoint l'OM. Un latéral gauche, en la personne de Renan Lodi, un milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia, et deux attaquants avec Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Mais après tous ces achats, Pablo Longoria va devoir vendre.

L’OM flambe sur le mercato, Guendouzi va le payer cash https://t.co/u4CraYGPIx pic.twitter.com/OgKLZz30dO — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Rongier sur le départ plutôt que Guendouzi ?