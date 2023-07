L’OM flambe sur le mercato, Guendouzi va le payer cash

Arnaud De Kanel

Mattéo Guendouzi sort d'une saison plus que délicate avec l'OM car il n'avait pas la confiance d'Igor Tudor. Il compte bel et bien se relancer avec Marcelino mais au vu des dernières tendances, le nouvel entraineur aurait d'autres préférences à ce poste. De plus, la direction olympienne cherche des liquidités.

Pris d'amour avec l'OM et ses supporters depuis son arrivée à l'été 2021, Matteo Guendouzi était dans le dur cette saison. Le vice-champion du monde n'avait pas d'autres choix que de se plier aux demandes d'Igor Tudor qui voyait en lui un attaquant de soutien mais aussi et surtout en remplaçant de luxe. Bien décidé à s'en aller, Guendouzi aurait changé de décision mais Marcelino ne lui garanti rien.

OM : La décision radicale de Guendouzi https://t.co/rW0f0Adv6m pic.twitter.com/HShZxgLKbq — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Marcelino a choisi son milieu de terrain

L'entraineur espagnol aurait sa préférence pour son entrejeu. Selon L'Equipe , c'est Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout qui seraient partis pour être titulaires cette saison. Cela pourrait donc avoir des conséquences pour Matteo Guendouzi.

Guendouzi vendu ?