Transfert pour une star du PSG, une énorme surprise se prépare

Marco Verratti pourrait tourner une page importante de sa carrière cet été. Présent au PSG depuis 2012, l'international italien de 30 ans serait prêt à se rendre en Arabie Saoudite comme de nombreux joueurs européens. Un accord aurait été trouvé avec Al-Hilal, mais une autre formation saoudienne voudrait obtenir gain de cause dans ce dossier.

Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul cadre à quitter le PSG cet été. Visage du projet QSI depuis de nombreuses années, Marco Verratti serait proche de la sortie. Malgré une prolongation en décembre dernier, le milieu de terrain exprimerait une certaine forme de lassitude en privé. Après plus de dix ans dans la capitale, l'international italien voudrait découvrir autre chose, alors qu'il entre dans la dernière partie de sa carrière.

« Al-Hilal déjà trouvé un accord verbal avec le joueur »

Actuellement au Japon avec le reste du groupe parisien, Verratti aurait commencé à préparer son départ. Le joueur serait tenté par un transfert en Arabie Saoudite et aurait déjà trouvé un accord avec Al-Hilal. « Ils ont déjà trouvé un accord verbal avec le joueur, il a envie de partir. Il a envie d’aller voir ailleurs, il ne se sent pas en odeur de sainteté au PSG. Il a ouvert la porte à un départ en Arabie saoudite. La première offre de 30M€ a été refusée par le PSG. Tout est réuni pour un départ mais on n’y est pas encore, la balle est dans le camp d’Al Hilal » a confié José Barroso, journaliste pour L'Equipe .

Al-Ahli ne lâche rien pour Verratti