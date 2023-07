Mercato - PSG : Le verdict tombe pour ce transfert à 100M€

Jean de Teyssière

En recherche d'un attaquant de pointe, le PSG lorgne plusieurs profils, dont celui de Victor Osimhen, l'attaquant nigérian du SSC Naples. Mais le club parisien n'est pas le seul sur le dossier et le club saoudien d'Al-Hilal aimerait également faire venir Osimhen dans le championnat saoudien. Une offre qu'aurait refusée le Nigérian, qui souhaite disputer la Ligue des Champions cette saison.

La recherche d'attaquant poursuit son cours au PSG même si pour le moment, aucun accord n'a encore été trouvé. Pourtant, le club parisien a été actif sur le marché des transferts, en officialisant six recrues : Lucas Hernandez, Cher Ndour, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Skriniar. Pas assez pour un club qui prétend gagner la Ligue des Champions et qui pourrait même perdre Kylian Mbappé si ce dernier décide de partir.

Osimhen dit non à l'Arabie saoudite

Ce jeudi, le journaliste de L'Équipe Loïc Tanzi affirmait sur son compte Twitter que Al-Hilal, après l'échec de faire venir Kylian Mbappé en Arabie saoudite, pourrait se retourner sur l'attaquant du SSC Naples : Victor Osimhen. Le Nigérian a réalisé une grande saison avec les champions d'Italie et fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises. Mais selon calciomercato.com , Victor Osimhen aurait refusé de partir en Arabie saoudite, qui avait pourtant lâché un chèque de 200M€, soit le montant demandé par le président, Aurelio De Laurentiis, pour s'attacher ses services.

Une prolongation en vue ?