PSG : Un accord à 156M€ est confirmé pour cette star !

Baptiste Berkowicz

L'Arabie saoudite n'en a pas fini avec son mercato hors normes. Le PSG voit le club saoudien d'Al-Hilal se montrer de plus en plus pressant afin de s'attacher les services de Marco Verratti. Le joueur italien est d'ores et déjà d'accord avec l'Arabie saoudite pour un contrat de trois où le joueur de 30 ans toucherait 156M€. Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à s'entendre.

Après onze saisons passées au PSG, Marco Verratti pourrait bien faire ses valises. Le milieu de terrain italien intéresse sérieusement le club saoudien d'Al-Hilal. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures.

Incroyable, Mbappé va ruiner le PSG https://t.co/6efRWFqZPt pic.twitter.com/JkBOs0fD5V — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Verratti d'accord avec Al-Hilal

D'après les informations de La Repubblica , Marco Verratti s'est bel et bien mis d'accord avec le club d'Al-Hilal sur un contrat de trois ans. Le milieu de terrain italien toucherait pas moins de 156M€ pendant son bail, soit plus de trois fois plus par rapport à ce qu'il perçoit au PSG.

Le PSG attend plus de 30M€