Énorme coup de gueule sur le prochain transfert de l’OM

L'OM ne manquera pas d'attaquants la saison prochaine. Marcelino pourra compter sur Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Mais ce n'est pas suffisant pour le club marseillais, qui travaillerait sur le retour d'Alexis Sanchez et l'arrivée d'Iliman Ndiaye. Deux dossiers complexes, notamment en ce qui concerne le joueur de Sheffield United.

L'OM n'est pas rassasié. Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, le club marseillais souhaiterait mettre la main sur un autre attaquant. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria s'active sur le dossier Iliman Ndiaye. Natif de Marseille, le joueur de Sheffield United est tenté par un transfert à l'OM, mais ce dossier est particulièrement complexe comme le confirme Carl Asaba, ancien membre de la formation anglaise.

Ndiaye partagé entre l'OM et Sheffield

« On sait qu’il était proche de signer un nouveau contrat (avec Sheffield), on sait que ce contrat est toujours sur la table mais il semble que pas un jour ne passe sans que de nouvelles infos émergent à propos de blocages dans les négociations ou quelque chose en rapport avec Marseille. Les supporters de Sheffield United veulent juste de la clarté sur sa participation ou non à la saison qui vient car il est un joueur vital. Tout ce que je peux dire c’est que je vois Iliman avec le groupe et il ne cause aucun problème, il travaille vraiment dur. Le staff l’adore, il n’est pas compliqué mais la situation est juste compliquée. De toute évidence, on (Sheffield) lui offre un bon contrat. Il y a d’autres personnes qui lui offre un contrat » a déclaré Asaba.

« Le problème n’a rien à voir avec Sheffield United ou Marseille »