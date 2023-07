PSG : Après Mbappé, le PSG se déchire dans un dossier brûlant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dernièrement, les propos de Marquinhos au sujet de Kylian Mbappé ont fait couler beaucoup d'encre au sein du PSG. Au sein de la direction, on espérait plus de neutralité de la part du vestiaire. Une consigne, qui n'a pas été respectée puisque Warren Zaïre-Emery n'a pas hésité à prendre position sur un autre dossier brûlant, celui qui concerne Hugo Ekitike.

Ces derniers jours, il a beaucoup été question de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, le joueur de 24 ans est poussé vers la sortie par le PSG. Comme l'a admis Marquinhos, cela pourrait être une lourde perte pour le club parisien. « On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison » a confié le défenseur brésilien. Arrivé cet été, Lucas Hernandez a tenu un discours similaire : « C'est une évidence qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. On va voir ce qu'il va se passer ».

Le Qatar remonte les bretelles de Marquinhos

Au sein du PSG, ces déclarations n'ont pas fait l'unanimité. Le club espérait plus de neutralité de la part de ses joueurs, surtout au vu de la sensibilité de ce dossier. Une consigne non-suivie par Warren Zaïre-Emery, qui a exprimé son avis sur un autre dossier chaud. Le milieu de terrain a pris position au sujet de l'avenir d'Hugo Ekitike, dont l'avenir au PSG reste incertain.

Le vestiaire prend position dans un autre dossier