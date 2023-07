Mbappé : Des tensions éclatent entre une star du PSG et le Qatar

Pierrick Levallet

La tension monte entre le PSG et Kylian Mbappé. Afin de pousser la star de 24 ans à accepter un transfert cet été, le club de la capitale est prêt à tout. Ainsi, l'international français a été privé de tournée au Japon, et Marquinhos n'a pas échappé aux questions à ce sujet. Néanmoins, la réponse du défenseur central brésilien n'aurait pas été spécialement appréciée au Qatar.

«On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés»

« Même au Japon, vous êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison » a lâché Marquinhos très récemment.

Le PSG enrage après la réponse de Marquinhos