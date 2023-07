Mbappé à l’origine d’un énorme malaise dans le vestiaire du PSG

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger, le PSG a donc décidé de sévir. En effet, la décision a été prise de ne pas appeler le Français pour la tournée estivale au Japon. C’est donc sans Mbappé que le groupe de Luis Enrique s’est envolé. Une absence qui est malgré tout dans tous les esprits et plombe visiblement quelque peu l’ambiance au PSG.

En communiquant au PSG son choix de ne pas prolonger jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a déclenché une véritable guerre avec sa direction. Souhaitant faire respecter l’institution, Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’acte après son ultimatum. Mbappé n’a donc pas été sélectionné pour le voyage au Japon et la tournée estivale.

Défendre Mbappé ou se ranger derrière le PSG ?

Si Kylian Mbappé n’est donc pas au Japon, on ne parle toutefois que de lui. Et voilà que ce feuilleton influerait sur l’ambiance au sein du groupe de Luis Enrique. Rapportant une source proche du groupe parisien, RMC explique que les joueurs du PSG seraient partagés entre défendre Mbappé et se ranger derrière la position du club.

L’ambiance au PSG plombée par Mbappé

Ce serait donc loin d’être tout rose au Japon pour le PSG à cause de Kylian Mbappé. Le média français rajoute que l’atmosphère serait loin d’être idéale pour les joueurs de Luis Enrique. Une situation clairement pas facile à vivre pour les Parisiens comme le rajoute la source proche du PSG.