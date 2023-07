Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, la réponse est sans appel

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé a, peut-être, disputé son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone face au Real Madrid. Buteur ce samedi, l'international français serait sur le point de signer avec le PSG selon de nombreuses sources françaises. Au sein du vestiaire catalan, on refuse de croire à un transfert du joueur cet été.

Le Qatar a identifié le successeur de Kylian Mbappé. Comme lui il est Français, comme lui il brille sous les couleurs de son club. Buteur face au Real Madrid ce samedi (3-0), Ousmane Dembélé est la grande priorité du PSG. Selon RMC Sport , les négociations avancerait bien, très bien même puisqu'un accord serait imminent. Le joueur serait sur le point de signer un contrat de cinq avec l'équipe parisienne.

Le vestiaire du Barça prend position

Au sein du FC Barcelone, on refuse de croire à un départ de Dembélé cet été. « J'espère qu'il restera. Je m'entends très bien avec lui, mais c'est une affaire personnelle » a lâché Jules Koundé. Ronald Araujo a tenu un discours similaire : « C'est un joueur important pour nous, très important. J'espère qu'il restera avec nous. C'est au club et à lui de décider, mais je veux qu'il reste » . Pour Marc-André ter Stegen, Dembélé a plus de chances de réussir en Liga : « Notre jeu est adapté à ce dont il a besoin. Je pense qu'il est très à l'aise et j'espère qu'il le restera » . Malgré les rumeurs sur son avenir, le champion du monde 2018 est pleinement concentré sur le terrain. « Ousmane a montré avec son but et son match qu'il est concentré sur le Barç a » a confirmé Eric Garcia dans des propos rapportés par Sport .

« Il est heureux, il a l'air heureux »