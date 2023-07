PSG : Le verdict tombe pour le remplaçant de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar préparerait la succession de Kylian Mbappé. Pour le remplacer, Doha aurait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en juin 2024. En France, certains journalistes annoncent une signature imminente. Mais en Espagne, on se montre plus prudent. Le joueur français pourrait étirer son aventure en Catalogne selon des proches de la formation.

Avec Luis Enrique, il fallait s'attendre à ressentir une influence espagnole durant cette période de recrutement. Un effet, qui commence à se faire ressentir. Ce vendredi, le PSG aurait activé deux pistes au FC Barcelone, l'ancienne équipe du technicien. L'une mènerait à Pedri, l'autre à Ousmane Dembélé. L'international français serait pressenti pour remplacer Kylian Mbappé, plus que jamais sur le départ.

Le Qatar a identifié le remplaçant de Mbappé

A en croire les informations de RMC Sport et Foot Mercato , les négociations sont très avancées avec Dembélé. Les médias parlent d'un contrat de cinq ans et d'une signature imminente. Contacté par Mundo Deportivo , le clan Dembélé a confirmé une offensive du PSG, mais ce dossier ne serait pas aussi avancé.

Le clan Dembélé dément, le Barça optimiste