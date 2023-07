«J’ai parlé au PSG», révélation sur ce transfert avorté

Thibault Morlain

Cet été encore, le PSG a multiplié les recrues. Oui mais voilà, le club de la capitale voit également plusieurs de ses dossiers ne pas arriver au bout. Au fil des saisons, le PSG a exploré différentes pistes sans les concrétiser. Cela vaut notamment avec Danny Rose, latéral gauche anglais. Passé notamment par Tottenham, il s’est confié sur son transfert avorté à Paris.

Depuis sa création, le PSG a vu de nombreux joueurs défiler au sein de son effectif. Toutefois, peu de joueurs anglais ont porté le maillot du club de la capitale. Alors qu’on pense bien évidemment la pige de quelques mois de David Beckham, Ray Wilkins et Jantzen Derrick ont eux aussi joué au PSG. Une liste à laquelle on aurait également pu ajouter un certain Danny Rose, latéral gauche britannique passé par Tottenham ou encore Newcastle.

« J’étais proche de rejoindre l’un des gros clubs en France »

Au micro de TalkSport , Danny Rose est revenu sur son transfert avorté au PSG. Rapportant des discussions avec le club de la capitale datant de 2018, l’Anglais a expliqué : « Avant qu’une offre arrive vraiment, vous ne savez jamais à quel point un transfert est proche de se conclure. Mais j’étais proche de rejoindre l’un des gros clubs en France »

« J’ai parlé au PSG »