Il annonce que son transfert au PSG a capoté !

Durant l'été 2018, le nom de Danny Rose a longtemps circulé du côté du PSG qui cherchait un latéral gauche. Néanmoins, cette opération n'a finalement jamais abouti, mais l'ancien joueur de Tottenham reconnaît qu'il est passé proche de signer avec le club de la capitale.

Comme durant de nombreux mercato, le PSG cherchait un latéral gauche en 2018. Les prestations décevantes de Layvin Kurzawa poussent le club de la capitale à s'activer. C'est ainsi que Juan Bernat débarquera en provenance du Bayern Munich. Mais avant cela, le nom de Danny Rose avait circulé du côté du PSG. En froid avec Mauricio Pochettino, l'international anglais aurait pu quitter Tottenham. Il confirme d'ailleurs qu'il était tout proche de signer à Paris.

Danny Rose confirme avoir été proche du PSG...

« Tant qu'il n'y a pas d'offre, on ne sait pas à quel point on est proche. Mais j'étais tout près d'aller chez l'un des grands de France. J'ai parlé à Paris il y a longtemps. C'était probablement un an avant la finale de la Ligue des champions, il y a cinq ans, j'ai parlé avec eux. J'ai parlé à des équipes en Italie et en Turquie, mais comme je l'ai dit, jusqu'à ce qu'une offre arrive, à quel point êtes-vous proche ? », s’interroge le latéral anglais au micro de TalkSport avant de révéler qu’un an plus tôt, il aurait pu quitter Tottenham pour un autre club londonien.

