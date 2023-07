PSG : Une terrible nouvelle tombe pour le successeur de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG tenterait le coup pour Ousmane Dembélé. Alors que Kylian se dirige vers la sortie, le club parisien aurait lancé des négociations avec le joueur du FC Barcelone. Mais la formation blaugrana n'a pas l'intention de laisser filer sa star. En coulisses, des discussions ont été lancées pour tenter de prolonger son contrat, qui prend fin en juin 2024.

Un Français pour remplacer Kylian Mbappé ? Selon plusieurs médias, Ousmane Dembélé pourrait être le successeur du Bondynois au PSG. Le joueur du FC Barcelone serait proche d'un retour en Ligue 1 et pourrait signer un contrat de cinq ans.

Le Barça discuterait avec le clan Dembélé

En Espagne, on se montre plus prudent. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone se montre relativement optimiste dans ce dossier. Dembélé serait heureux en Catalogne, comme l'illustre sa prestation face au Real Madrid ce samedi (Dembélé a inscrit le premier but de son équipe).

Les prochaines heures seront décisives

Comme indiqué par le média espagnol, le FC Barcelone discute avec l'entourage de Dembélé d'une éventuelle prolongation. Mais nul doute que le PSG pointera le bout de son nez dans les prochaines heures. En effet, la clause libératoire du joueur passera de 50M€ à 100M€ le 1er août prochain. Le temps est compté.