Hallucinant, le PSG vise un transfert à 1Md€

Pour se renforcer, le PSG pourrait bien piocher au FC Barcelone, l'ancienne équipe de son entraîneur Luis Enrique. Le club parisien aurait accéléré dans le dossier Ousmane Dembélé ces dernières heures. Le nom de Pedri a également été évoqué, mais le montant de sa clause libératoire rend impossible tout accord dans ce dossier.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique n'est pas rassasié. Le technicien espagnol aurait réclamé des renforts à ses dirigeants, qui ont accéléré dans le dossier Ousmane Dembélé. Selon les informations de PSG Community, Luis Enrique aurait aussi soufflé le nom de Pedri.





Le PSG sur les traces d'un intransférable

Mais à en croire la presse espagnole, ce dossier n'ira pas plus loin. La raison ? Il faudra lever la clause libératoire du joueur espagnol pour se l'offrir, et celle-ci s'élèverait à 1Md€. Journaliste pour Radio Marca , Ramon Fuentes n'a pas caché sa surprise en lisant les rumeurs évoquant une possible offensive du PSG dans le dossier Pedri.

« Cela me semble être une blague »