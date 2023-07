Surprise, Zidane reçoit une proposition surréaliste

La rédaction

Lancée par Gérard Piqué, la Kings League fait un carton d'audience de l'autre côté des Pyrénées. Cette compétition, qui regroupe douze équipes, regroupe d'anciens footballeurs, mais aussi des personnalités des réseaux sociaux comme Ibai Llanos, qui a de grands projets pour son équipe. Le streamer espagnol rêverait d'accueillir Zinédine Zidane.

Questionné sur son retour en juin dernier, Zinédine Zidane n'avait pas masqué son impatience. « Il faut sentir les choses, les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd’hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste : si cette pause est là c’est qu’elle doit être là, il faut accepter ce qui vient et on verra plus tard. J’espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Est-ce que l’adrénaline me manque ? Forcément. J’en ai besoin » avait-il confié à Téléfoot . En plein mercato, son nom se fait relativement discret dans l'actualité, si ce n'est en Espagne.

Un Français bientôt présent dans la Kings League ?

Dernièrement, Zinédine Zidane a été cité pour intégrer la Kings League, une compétition créée par Gérard Piqué. « Nous avons reçu deux propositions de joueurs importants qui veulent jouer dans la Kings League. L’un a été Ballon d’or et l’autre est un Français bien connu » avait lâché l'ancien défenseur barcelonais, relançant les rumeurs sur une possible arrivée du champion du monde 1998.

« J'adorerais recruter Zidane »