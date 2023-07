Zidane : L’annonce qui va tout relancer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au terme d’une saison un peu plus délicate avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a souvent été associé à la sélection brésilienne qui espère le faire venir depuis des mois. Ce qui pourrait relancer la piste Zinedine Zidane, sans club depuis deux ans. Mais le technicien italien a répété qu’il allait rester au Real cette saison, tout en se projetant sur l’avenir.

Sans club depuis deux ans et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a toujours pas repris de service. Pourtant, ce n’est pas faute de répéter à quel point le football lui manque. « J’espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Si l’adrénaline du haut niveau me manque ? Oui, forcément. Quand on est dehors, on regarde ça différemment. Ça fait deux ans que je n’ai plus ça, mais ça va venir », confiait Zizou fin juin. Le coach tricolore a attendu l’équipe de France pendant un moment mais Didier Deschamps a fini par prolonger son contrat. Reste plusieurs options dont celle qui le renvoie au Real Madrid.

Ancelotti au Brésil, Zidane au Real ?

Avec l’avenir incertain de Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane pourrait une nouvelle fois revenir s’asseoir sur le banc du Real Madrid. Selon nos informations exclusives, si Ancelotti quitte le club madrilène, c’est Jürgen Klopp qui serait le favori. En attendant, Ancelotti n’est pas parti, même si la sélection brésilienne lui fait la cour depuis des mois.

PSG : Le Real Madrid lâche une nouvelle annonce sur Mbappé https://t.co/PhLFqUv7Y3 pic.twitter.com/QT1oeFXelO — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

«Je suis l'entraîneur du Real Madrid et je reste»