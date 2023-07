Annoncé à l’OM, Zidane se lâche sur Marseille

La rédaction

Ces derniers jours, l'OM a officialisé l'arrivée de Marcelino sur le banc marseillais. Mais avant sa nomination, plusieurs noms ont été associés à la formation phocéenne, notamment celui de Zinédine Zidane. D'ailleurs ce mercredi, l'ancien coach du Real Madrid était présent dans la région pour fêter les 25 ans de la victoire des Bleus au Mondial 1998. Il a livré ses impressions.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est toujours à la recherche d'un banc. Et alors que l'OM recherchait un successeur à Igor Tudor, son nom est revenu dans l'actualité marseillaise. Son profil a été cité, notamment en cas de vente du club. Finalement, Frank McCourt est resté en place et Marcelino a été nommé en lieu et place de Tudor. D'ailleurs, Zidane était présent dans la région, à Aix-en-Provence, pour fêter les 25 ans de la victoire des Bleus à la Coupe du monde 1998. Questionné par la presse, il en a profité pour s'exprimer sur l'ambiance marseillaise.

« Ici on aime le sport »

« Quand vous voyez tout ce monde, ils viennent pour ça, pour voir les mecs de 98, se dire qu’ils sont là, entre eux, et passent un bon moment. Nous, on passe un bon moment avec eux. On joue le jeu parce qu’ils sont là pour nous et on est là pour eux. On est à côté de Marseille, une ville de passion. Marseille, Aix, ici on aime le sport, on aime les gens et on leur fait bien sentir » a lâché Zidane, avant d'évoquer son sacre le 12 juillet 1998.

« Ça a changé ma vie »