Mbappé - PSG : Un incroyable coup à un milliard se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'imagine au Real Madrid, mais pas l'année prochaine. Tout porte à croire que le joueur rejoindra le club espagnol en 2024, au terme de son contrat avec le PSG. Au sein de la capitale espagnole, tout est déjà calé. Son prochain contrat serait prêt et comporterait une clause libératoire record.

Les menaces du Qatar ne devraient pas lui faire changer d'avis. Malgré l'ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé est déterminé à honorer son contrat avec le PSG. « S’il va partir fin août ? Ce n'est pas le plan prévu actuellement, de son côté en tout cas. Mais d'ici fin août, il peut se passer tellement de choses. S'il prolonge, ce sera pour une courte durée et partir à l'été 2024. C'est le plan depuis qu'il a prolongé au printemps 2022 » a lâché Dominique Séverac, journaliste pour Le Parisien . Libre l'année prochaine, il devrait s'engager avec le Real Madrid.

Mbappé : Coup de théâtre, le Real Madrid prend une décision radicale https://t.co/c46c1Hourc pic.twitter.com/4Io4bFBIdv — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Son contrat au Real Madrid a été dévoilé

Journaliste espagnol, Francisco José Delgado affirme que le prochain contrat de Mbappé est prêt. Pour la Cadena Ser, il a dévoilé les contours de cet accord. « Il faut savoir que le Real Madrid a plus que fait les comptes pour l'opération Mbappé : un contrat de cinq ans, le salaire du joueur à cinquante millions, s'il arrive libre la prime à la signature, et une clause de plus d'un milliard » a lâché Delgado.

Un incroyable plan se met en place à Madrid