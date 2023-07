Deschamps : Clash avec un proche de Zidane, France 98 balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, la relation entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry est tendue. Les deux champions du monde 1998 ne sont pas amis, mais ont profité des 25 ans de leur victoire en Coupe du monde pour se rapprocher. Les deux hommes auraient partagé une partie de padel ce mercredi matin.

25 ans c'est long, mais les joueurs français présents sur la pelouse du Stade de France le 12 juillet 1998 auront des souvenirs éternels dans la tête. La bande à Zinédine Zidane avait rapporté à la France sa première étoile. Une joie restée dans les mémoires de beaucoup. Cette victoire, les joueurs ne peuvent l'oublier. Régulièrement, ils se réunissent pour se rappeler du bon vieux temps. Mais au fil des années, certains joueurs se sont brouillés, malgré leur histoire commune. C'est le cas de Christophe Dugarry et de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France n'avait pas supporter les critiques de son ancien coéquipier après la mise à l'écart de Karim Benzema.

Surprise, Deschamps va retrouver Zidane https://t.co/2Gw5Lw2ndM pic.twitter.com/Nknqt9BKko — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« On n'a jamais été amis »

« Lui tendre la main si je le croise ? C’est dur ça comme question… Je ne l’apprécie pas, il ne m’a jamais apprécié, on a joué à Bordeaux ensemble il y a 30 ans, on n’a jamais été amis. Il estime que mes mots sont allés trop loin, je lui reproche la même chose. C’est peut-être une question d’ego ou de fierté. Mais ce n’est pas parce qu’on ne s’apprécie pas que ça doit l’empêcher de venir aux repas de France 98, à nos réunions, à nos matchs caritatifs. La Fédé et France 98 ne sont pas incompatibles. Mais c’est son choix » avait lâché Dugarry il y a quelques semaines.

Un rapprochement entre Deschamps et Dugarry