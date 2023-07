Mercato : C’est déjà terminé pour Zidane ?

Benjamin Labrousse

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n’a toujours pas repris de service sur le banc d’un grand club européen. Souvent annoncé au PSG ou encore à la Juventus, le Ballon d’Or 1998 pourrait également envisager un nouveau retour chez les Merengues. Mais pour remplacer Carlo Ancelotti en 2024, le club espagnol aurait jeté son dévolu sur Xabi Alonso.

Seul l’évocation de son nom suffit à faire trembler la planète football. En retrait depuis son départ du Real Madrid il y a plusieurs années déjà, Zinédine Zidane ne devrait pas retrouver de banc cet été comme l’avait affirmé le journaliste de TF1 Saber Desfarges il y a plusieurs semaines. En revanche, ce dernier affirmait que Zizou pourrait reprendre du service en 2024.

Zidane vers un énorme retour au Real en 2024 ?

AS précisait également en juin dernier que le Français pourrait envisager un retour au Real Madrid. Car du côté de la capitale espagnole, cela ne fait désormais aucun doute : Carlo Ancelotti devrait rejoindre la sélection brésilienne à l’issue de son contrat en juin 2024. La Casa Blanca recherche donc un nouvel entraîneur, et pourrait faciliter un retour de Zinédine Zidane soit en tant qu’entraîneur, soit en tant que conseiller du président.

Xabi Alonso favori du Real pour remplacer Carlo Ancelotti