PSG : Un transfert à 80M€ vire à la catastrophe

Pierrick Levallet

Décidément, le PSG est déterminé à frapper un grand coup sur le mercato. Afin de se renforcer cet été, le club de la capitale souhaite mettre la main sur Bernardo Silva. Cependant, Manchester City n'aurait pas vraiment l'intention de le laisser filer. Les Sky Blues seraient d'ailleurs prêts à dégainer pour plomber la formation parisienne dans ce dossier.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG souhaite frapper un grand coup d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts. Le club de la capitale entend se renforcer massivement cet été, et dans tous les secteurs. En défense, Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont déjà été officialisés. En attaque, le PSG voudrait recruter un nouveau buteur. Et pour le milieu de terrain, Luis Campos a un nom bien précis en tête.

Mercato : Retournement de situation attendu, le PSG jubile https://t.co/t1YhIOFGtQ pic.twitter.com/CR9efkKwOq — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le PSG fonce sur Bernardo Silva

Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, le PSG en pince très sérieusement pour Bernardo Silva, estimé à 80M€. La formation parisienne est d’ailleurs déjà passée à l’action puisqu’elle a fait deux offres à Manchester City, toutes les deux refusées. Pour ce qui est des Sky Blues , ils sont bien déterminés à plomber les champions de France sur ce dossier.

Manchester City va dégainer