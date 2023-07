Le cauchemar du PSG au mercato est en Ligue 1 !

Thibault Morlain

Révélation de la saison dernière à l’OL, Bradley Barcola intéresse déjà du beau monde. A seulement 20 ans, le crack des Gones a notamment tapé dans l’oeil du PSG, à la recherche d’un ailier droit pour ce mercato estival. Toutefois, parvenir à un accord avec l’OL pour le transfert de Barcola n’est pas une mission simple pour le PSG. Et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les Parisiens se cassent les dents pour un joueur lyonnais.

Très actif sur le mercato estival, le PSG n’en a pas fini avec son recrutement. Luis Campos travaille encore sur plusieurs transferts pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Outre la priorité donnée à l’arrivée d’un numéro 9, le PSG veut également faire venir un ailier droit. Bernardo Silva, Ousmane Dembélé… Les champions de France ne manquent pas d’idées, y compris en Ligue 1. C’est ainsi Bradley Barcola qui a tapé dans l’oeil des Parisiens. Ce dernier a été la révélation de la saison dernière à l’OL et après seulement quelques mois au plus haut niveau, il pourrait déjà franchir une grande étape en rejoignant le PSG. Mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d’accord et pour l’instant ce n’est pas gagné, bien que Barcola a déjà un accord comme le10sport.com vous l’a révélé. Toujours selon nos informations, le PSG a déjà proposé 25M€ pour Bradley Barcola, mais John Textor a refusé.

L’offre « insultante » du PSG pour Cherki

Le PSG arrivera-t-il à recruter Bradley Barcola ? Il ne faudrait pas revivre les échecs qui ont déjà pu arriver en tentant de négocier avec l’OL. En effet, ce n’est pas la première fois que les Parisiens tentent d’aller piocher chez les Gones et ça se solde rarement de la meilleure des manières. L’exemple le plus récent date de seulement quelques mois. En janvier dernier, le PSG cherchait un élément offensif et s’était pour cela rapprocher de Rayan Cherki. C’était sans compter sur Jean-Michel Aulas, désormais ex-président de l’OL, qui n’a fait aucun cadeau aux Parisiens : « J'ai eu longuement Nasser Al-Khelaïfi au bout du fil hier soir, il a eu la délicatesse de m'appeler pour me dire « est-ce que vous êtes en négociation? ». J'ai dit « non Nasser, il a beaucoup peiné pour arriver au niveau où il est, il a un coach qui lui fait confiance, il était titulaire ce soir, c'est fini ». Il (Nasser) m'a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle offre du PSG. Je le remercie parce que les contacts avec lui sont totalement directs et sincères. Je ne vais pas dire quel était le niveau de l'offre pour Rayan... j'ai dit aux agents qui l'ont faite à Vincent Ponsot qu'elle était pratiquement insultante compte tenu de la valeur de Rayan ».

Lacazette, Aouar… Le PSG n’y arrive pas à l’OL