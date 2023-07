Mercato : L’OM a réglé un gros problème, c'est l'euphorie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a eu raison de s'accrocher dans ce dossier Iliman Ndiaye. Après des semaines de négociations, Pablo Longoria est parvenu à convaincre Sheffield United de libérer l'attaquant contre un chèque de 17M€. Pourtant, les complications se sont enchaînées dans ce dossier, notamment en raison du comportement de certains agents.

Le secteur offensif de l'OM changera de visage dans les prochaines semaines. Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont déjà posé leurs valises à Marseille. Mais ce n'était pas suffisant pour Pablo Longoria, qui s'activait depuis plusieurs semaines sur la piste Iliman Ndiaye. Un travail de longue haleine de la part du président marseillais, qui a dû affronter de nombreuses obstacles dans ce dossier.

L'OM est passé à l'action dans le dossier Ndiaye

« D’où je suis et de ce que je connais sur le football, le problème n’a rien à voir avec Sheffield United ou Marseille, ce sont les agents et les intermédiaires qui veulent gagner de l’argent. Les agents ne gagnent pas autant si vous resignez dans votre club. Si Iliman signe pour l’offre la plus élevée que l’on puisse faire, c’est super, du moment qu’il reste avec nous. Le club et Heckingbottom travaillent avec un budget de milieu de Championship, même pas un gros budget » avait déclaré Carl Asaba, ancien membre de Sheffield United.

L'OM a obtenu gain de cause dans ce dossier

Mais finalement, les efforts de Pablo Longoria ont payé. Ce dimanche, l'OM serait parvenu à boucler ce dossier Ndiaye. L'opération est estimée à 17M€. L'international sénégalais, natif de Marseille, avait donné son accord depuis plusieurs semaines. Sheffield United a fini par craquer à son tour. Le deal devrait être officialisé dans les prochaines heures. Ndiaye rejoindra Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Vitinha sur le front de l'attaque marseillaise. Les places vont être chères la saison prochaine.