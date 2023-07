C'est imminent, l'OM va boucler un énorme transfert !

Benjamin Labrousse

Très actif sur le mercato, l’OM pourrait prochainement frapper un énorme coup avec l’arrivée d’un nouvel attaquant. En effet, Iliman Ndiaye pourrait rallier le club phocéen bien que le club anglais de Sheffield United ne se montre très gourmand dans les négociations. Ce dimanche, un accord a finalement été trouvé entre les deux clubs.

L’OM embrase le mercato. Le club marseillais a d’ores et déjà bouclé les arrivées de plusieurs recrues de taille cet été et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. De plus, Marseille s’est renforcé sur tous les secteurs, avec des signatures aussi bien en attaque qu’au niveau du secteur défensif.

Il débarque à Marseille, son transfert à l’OM est imminent https://t.co/5DGsNA0lqX pic.twitter.com/C0TRnOSmXG — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Iliman Ndiaye, un dossier compliqué pour l’OM

Ainsi, alors que Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, ou encore Ismaïla Sarr ont rejoint le club phocéen, l’OM pourrait très prochainement boucler l’arrivée du gardien espagnol Ruben Blanco, mais également celle d’Iliman Ndiaye. Pour rappel, l’attaquant sénégalais de 23 ans est l’une des priorités de l’OM pour le poste d’attaquant. Ces derniers jours, The Sun annonçait qu’une somme de 34,5 M€ était attendue par Sheffield United afin de lâcher son buteur. Un montant bien supérieur aux moyens des dirigeants marseillais dans cette opération, ce qui pouvait laisser envisager le pire concernant l’arrivée prochaine d’Iliman Ndiaye à Marseille…

Iliman Ndiaye va passer sa visite médicale lundi avec l’OM !